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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 10 Mart dolar fiyatları )

10.03.2020 - 09:40 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 10 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.13 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.99 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.13 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.97 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.11 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.13 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.1032 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1602 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.33 itibarıyla 6.1348 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.9772 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9911 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, yurt dışında Euro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgını ve petrol fiyatları kaynaklı gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolarda 6.10-6.20 TL bandının izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.94 yükselişle 95.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1371 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.56 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.61 seviyesinde bulunuyor.

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