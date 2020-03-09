Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 9 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.17 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.13 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.03 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.08 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.17 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0950 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.2064 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.30 itibarıyla 6.1365 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları, geçtiğimiz haftayı 6.88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 7 TL'nin üzerinden başladı. Euro kuru gün içerisinde en yüksek 7.1073 TL seviyesini görürken; şu dakikalarda 7.0385 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin fiyatları da 8.0961 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi ile Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolarda 6.10 TL'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyleyen analistler, 6.20 TL'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Corona virüs salgını ve üzerine gelen petrol şokunun etkisiyle ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0.4690'a kadar geriledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 1.24 düşüşle 94.75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 13 ayın en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 1.1465 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.93 seviyesinde bulunuyor.

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