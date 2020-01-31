Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 31 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.59 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinden tamamlarken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9643 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9847 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.23 itibarıyla 5.9839 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5973 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.78390 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.9950 TL'nin direnç, 5.9350 TL'nin destek konumuna geldiğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 yükselişle 97.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1023 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.09 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.96 seviyesinde bulunuyor.

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