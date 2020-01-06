Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, haftanın ilk işlem gününe 5.97 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.69 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları geçtiğimiz haftayı 5.97 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9624 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9773 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 13.13 itibarıyla 5.9755 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6902 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8560 TL seviyesinde işlem görüyor.

Teknik açıdan dolarda 5.9850 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5.9350 TL'nin destek olarak izleneceğini söyledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.21 düşüşle 96.31 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1193 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.77 seviyesinde bulunuyor.

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