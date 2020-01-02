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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Ocak dolar fiyatları )

02.01.2020 - 09:26
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni yılın ilk işlem gününe 5.94 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.67 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.67 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları 2019 yılını 5.94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni yılın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9430 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9519 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.17 itibarıyla 5.9490 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6726 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8717 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.14 düşüşle 96.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1205 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.78 seviyesinde bulunuyor.

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