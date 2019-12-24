Dolar kurunda son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları yeni güne 5.94 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.94 TL seviyede hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde...

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.95 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 5.94 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.9312 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9555 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.16 itibarıyla 5.9490 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5938 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7101 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolarda 5.97 TL'nin direnç, 5,90 TL'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.14 yükselişle 97.37 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1085 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.89 seviyesinde bulunuyor.

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