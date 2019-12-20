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Dolar kurunda son durum

20.12.2019 - 09:40 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları yeni güne 5.93 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.93 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 5.58 TL düzeyinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.93 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.9064 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9451 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.01 itibarıyla 5.9375 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5877 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.19 yükselişle 97.14 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1089 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.97 seviyesinde bulunuyor.

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