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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Mayıs 2019 dolar fiyatları )

02.05.2019 - 09:10 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Mayıs 2019 dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.68 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru, yeni güne 5.96 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 5.9571 TL'yi, en yüksek ise 5.9837 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 17.02 itibarıyla 5.9697 TL seviyesinde işlem görürken, 6.7128 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.6899 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 yükselişle 97.51 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1187 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.69 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA FED ETKİSİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesinin piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verileri ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolarda 6.00 TL seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. 

 


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