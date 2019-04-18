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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Nisan 2019 dolar fiyatları )

18.04.2019 - 08:46 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Nisan 2019 dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.80 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.55 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.74 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.78 TL seviyesinde başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.7315 TL'yi görürken, en yüksek 5.8516 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 17.09 itibarıyla 5.8066 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5512 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler teknik açıdan dolarda 5.80 TL'nin altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşünü sürdürebileceğini, 5.8250 TL'nin direnç, 5,7210 TL'nin destek konumunda olduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.33 yükselişle 96.98 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1249 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.25 seviyesinde bulunuyor.


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