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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 08 Mart dolar fiyatları )

08.03.2019 - 08:55 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 08 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL'de bulunuyor.

Haftanın son işlem gününe 5.46 TL seviyesinden başlayan dolar kuru; gün içerisinde en yüksek 5.4886 TL'yi, en düşük ise 5.4514 TL'yi gördü. Dolar, beklentilerin çok altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası sınırlı gerilerken; saat 17.24 itibarıyla 5.4465 TL seviyesinde bulunuyor. 6.1552 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1206 TL'de hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade ederken, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5.30 TL'nin gündeme gelebileceğini belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.67 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ 17 AYIN DİBİNDE

ABD'de tarım dışı istihdam verisi şubat ayında 20 bin artarak, 17 ayın en düşük seviyesini gördü. İşsizlik oranı ise yüzde 4'ten yüzde 3.8'e geriledi.

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