Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 31 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.62 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.37 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar kuru, 5.4608 TL'ye kadar gerileyerek 9 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken, ilerleyen saatlerde yükselişe geçerek en yüksek 5.6294 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 17.24 itibarıyla 5.6255 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3707 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.11 yükselişle 96.91 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1319 seviyelerinde...

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.52 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.42 seviyesinde hareket ediyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar/TL kurunda kademeli düşüş eğilimi sürüyor. Kur 5.46 TL seviyesine kadar bu sabah geri çekilmesine karşın bu seviyenin altına doğru geri çekilmekte zorlandı. Gün içerisinde, Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunu yayınladığı zaman kur 5.5240 TL seviyesine kadar yükselmesine karşın şu sıralarda 5.50 TL'nin altına doğru geri çekildiği dikkat çekiyor. Bu hareketine, dolar endeksinin 97 puanın üzerinde tam manasıyla kalıcı bir alan oluşturamaması ve gevşemesi dolar kurunun da 5.50 TL'nin altına doğru hareketini destekliyor. Aynı zamanda, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda piyasa tahminleri doğrultusunda yukarı yönde revizelere gitmesi de şaşırtıcı değildi ve bu durum fiyatlamalar üzerinde sınırlı bir etki yarattığı için kur 5.52 TL seviyesinin üzerinde kalamadı.

Bugünün kalanında, ABD’yi izlemek daha doğru olabilir. Açıklanacak verilerin Dolar üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekliyorum. Ancak, dış piyasada Dolar pozitif seyrediyor ve eğer Dolar bu hareketinde daha da kuvvetli olursa bu durumda GOP’lar üzerinde olumsuz bir algı oluşabileceği gibi Dolar kurunun da geri çekilme hareketini zorlaştırabilir" şeklinde değerlendirdi.

Karadağ teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Dolar kurunda 22 haftalık ortalama 5.5095 TL seviyesinden geçiyor. Genel görünümde kurda hala kademeli bir düşüş eğilimi içerisinde olduğu dikkat çekiyor. Kurun geri çekilmesinde hız kazanabilmesi adına 5.5095 TL seviyesinin altındaki seyri önemli olabilir. Bu durumda, 5.45 TL ve altına doğru düşüş beklenebilir. Buna karşın yukarı yönde tepkilerde 5.58 TL seviyesi kritik direnç konumunda takip edilebilir."

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