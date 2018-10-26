Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 26 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.62 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.40 seviyesinde hareket etti. Piyasalar, küresel risk iştahının seyrini izlemeye devam edecek.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.63 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne aynı seviyelerden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.6238 TL'yi, en yüksek 5.6604 TL'yi görürken; saat 12.23 itibarıyla 5.6292 TL seviyesinde bulunuyor. 6.3978 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4001 TL'de hareket etti.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5,55 TL'nin destek, 5,80 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.05 düşüşle 96.40 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1371 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.36 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.32 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALAR BU VERİLERİ TAKİP EDECEK

15.30 ABD, 3. çeyrek GSYH

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi