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Dolar kuru ne kadar oldu? Euro kaç TL? Güncel döviz fiyatları (23 Ekim dolar fiyatları)

23.10.2018 - 08:17 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar oldu? Euro kaç TL? Güncel döviz fiyatları (23 Ekim dolar fiyatları)

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.63 TL seviyelerinde bulunuyor. Piyasalar perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.66 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.68 TL seviyesinde başladı. Gün içerisinde en yüksek 5.8744 TL'yi gören dolar, en düşük ise 5.6618 TL'ye geriledi. Dolar kuru saat 16.13 itibarıyla 5.7879 TL'de bulunurken, 6.7391 TL'ye yükselen Euro kuru ise 6.6365 TL'de hareket etti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.04 düşüşle 95.71 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1459 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.75 olurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.20 seviyesinde hareket ediyor.

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BU HAFTA KRİTİK GÜNDEMLER VAR

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Küresel piyasalarda oynaklığın arttığı bir süreç içerisindeyiz. Çin’de ekonomik büyümenin 2008 küresel kriz seviyelerine kadar gerilemesi küresel çapta bir paniğe neden olmuş, ancak Çin devlet otoritelerinden gelen açıklamalar bu paniği yatıştırmıştı. Ancak yine de yurt dışında istenen pozitif görünüm oluşmadı. Avrupa’da süregelen İtalya ve Brexit belirsizliği, ABD-Çin gerginliği risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler güvenli varlıklara olan talebi artıyor. Bu neticede doların küresel bazda değerlendiğini görüyoruz. Ancak her ne kadar dolar küresel bazda değerlense de TL özelinde Cuma gününden bu yana bir negatif ayrışma söz konusu. Cuma gününden bu yana TL yüzde 2.35 değer kaybederken, en yakın olarak ise Meksika pesosu  ise yüzde 0.5 değer kaybı yaşamakta. Bu ayrışmaya sebep olarak ise mevcut durumda net bir sebep söylemek oldukça zor. Ancak bir önceki yazımızda 5.50-5.55 TL bölgesinin orta-uzun vade kurumsal ve yerli yatırımcılar için cazip seviyeler olabileceğini belirtmiştik" dedi.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu hafta kritik gündemler var. Öncelikle yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek. TCMB eylül ayında 625 baz puan artış yapmıştı. Kurda son dönemde yaşanan geri çekilmenin etkisiyle bu toplantıda faiz artırımını pas geçme ihtimalleri yüksek. Piyasada da faiz artırım yönünde bir beklenti yok. Bu nedenle faiz artmaması durumunda TL’de ekstra bir kayıp olmayabilir ancak iyileşme sürecini sınırlayabilir.

Diğer yandan cuma günü açıklanacak olan ABD üçüncü çeyrek büyüme verisi de önemli olacaktır. Yılın ilk yarısında yüzde 3.3 gibi güçlü bir seyir vardı. Doğal büyüme oranı yüzde 2 olarak düşünüldüğünde oldukça kuvvetli bir görünüm söz konusu. Fed bu yıl için büyüme tahminini yüzde 3.1 olarak açıklamıştı. Beklentilerin üzerinde gelebilecek büyüme verilerinde Fed’in daha fazla sıkılaşacağı beklentileri oluşabilir ve bu durum hem ABD faizlerini hem de dolar endeksini yukarı çekmeye devam edebilir. Bu senaryo ise gelişen ülke piyasaları için olumsuz olacaktır. Beklenti altında kalabilecek bir büyüme verisinde ise piyasa bir miktar rahatlayabilir."

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.


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