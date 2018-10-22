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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 22 Ekim dolar fiyatları )

22.10.2018 - 08:59 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 22 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları haftanın ilk işlem gününde 5.67 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları 6.52 TL'de bulunuyor. Piyasalar perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

Geçtiğimiz haftayı 5.62 TL seviyesinden tamamlayan dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur yeni haftaya 5.64 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.6828 TL'yi görürken saat 17.13 itibarıyla 5.6794 TL'de hareket etti. Euro kuru ise 6.5207 TL seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de eylül ayı Chicago Fed aktivite endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, dolarda ise 5,67 TL'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini dile getirdi.

Geçen hafta dolar ABD'li Rahip Brunson sonrası beklentilerle geçen hafta 5.5363 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk Lirası küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle cuma günü negatif ayrışmayla değer kaybetmişti.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.90 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.84 seviyesinde hareket ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda cuma günü dolar karşısında değer kazanan Euro ve sterlin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecine ve İtalya'nın Avrupa Birliği'nin eleştirdiği bütçe tasarısına ilişkin gelişmelerle dolar karşısında az da olsa güç kaybetti.

Avrupa Birliği İtalya'nın hazırladığı ulusal bütçe tasarısının AB mali kurallarının çiğnediği uyarısında perşembe günü bulunmuş ve Roma'nın bunun gerekçelerini bugüne kadar açıklamasını istemişti Yatırımcılar bugün İtalya'nın Avrupa Komisyonu'na vereceği cevabı izliyor olacak.

Küresel risk iştahındaki azalma ve libor faizlerindeki yükselişle birlikte düşüş yerini geçen haftanın son işlem gününde yükselişe bıraktı. Ancak pozitif ayrışma cuma günü hariç tüm hafta boyunca piyasada belirgin şekilde hissedildi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.26 yükselişle 95.70 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1477 seviyelerinde...

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