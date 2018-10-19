Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.63 TL'de bulunurken, Euro fiyatları 6.44 TL'de hareket ediyor.

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Dolar kuru ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyi olacağı beklentisiyle gerilerken, kur küresel piyasalardaki sert satış baskısının etkisiyle yükselişe geçerek yeni güne 5.61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.6030 TL'yi, en yüksek ise 5.6480 TL'yi gördü. Dolar saat 10.21 itibarıyla 5.6336 TL'de bulunurken, Euro kuru 6.4455 TL'de hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.33 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.80 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI HAKİM

Asya borsaları, Çin'in küresel finansal krizden bu yana en zayıf ekonomik büyümesini kaydederek, ticaret gerilimleri, ABD'de faiz oranlarının artırılması ve İtalya'nın aşırı harcama öngören bütçesine ilişkin piyasa endişelerini artırmasıyla geriledi.

Wall Street'teki zayıf seyir de Asya borsaları için belirleyici oldu. Dow Jones yüzde 1.27, S&P 500 yüzde 1.44 ve Nasdaq Composite yüzde 2.06 geriledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 95.81 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1438 seviyelerinde...

DOLARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRER Mİ?

Piyasa Uzmanı, Ekonomist Emrah Ceylan, "Haftaya pozitif bir görünümle başlayan finansal piyasalar, özellikle Türk Lirası yönünde ABD-Türkiye ikili ilişkilerindeki gerilimin bitmesine yönelik somut gelişmeler doğrultusunda değer kazanmaya devam ediyor. ABD ilişkilerindeki iyileşmenin gözlenmesi yönündeki gelişmelerle dolar/TL gelişen ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak 5.70 TL seviyelerden 5.52 TL'ye kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24 TL'lik tarihi rekordan beri de ilk defa gözlemlendi" şeklinde belirtti.

Ceylan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili demeci önemli sinyalleri barındırıyor. Bu doğrultuda önümüzdeki hafta ABD Başkanı Trump’ın Türkiye yönünde ekonomik ve ticari yaptırımların kalktığına yönelik pozitif yönde açıklama yapacağını bekliyorum. Böylelikle Dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha da iyimser bir seyre gireceği beklentisiyle düşüşünü sürdürecektir. Ancak 5.50 TL seviyesinin altındaki güçlü seyrin devam etmesi için makro ekonomik verilerin de sonuçlarının hızlı bir şekilde gözlemlenmesi önemli.

Yurt içi piyasalarda ise önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararı kritik önem taşıyor. Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımlarının etkisi, ekonomide yeniden dengelenme çerçevesinde iç talepte gözlenen yavaşlama, Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerindeki iyileşme, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) açıklanan maliye politikasında disiplin yaklaşımının belirginleştirilmesi gibi etkenler doğrultusunda döviz kurundaki kırılganlığın daha da azalacağını düşünüyorum."

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