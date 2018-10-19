‹ Önceki Haber Galatasaray’ın Riva arazisindeki villalar 1 milyon liraya satılacak Galatasaray’ın Riva arazisindeki villalar 1 milyon liraya satılacak Sonraki Haber › "Türkiye’nin ekonomik durumu kriz değil yavaşlama" "Türkiye’nin ekonomik durumu kriz değil yavaşlama"

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Ekim dolar fiyatları )

19.10.2018 - 08:10 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.63 TL'de bulunurken, Euro fiyatları 6.44 TL'de hareket ediyor.

bigpara.com

Dolar kuru ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyi olacağı beklentisiyle gerilerken, kur küresel piyasalardaki sert satış baskısının etkisiyle yükselişe geçerek yeni güne 5.61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.6030 TL'yi, en yüksek ise 5.6480 TL'yi gördü. Dolar saat 10.21 itibarıyla 5.6336 TL'de bulunurken, Euro kuru 6.4455 TL'de hareket ediyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.33 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.80 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI HAKİM

Asya borsaları, Çin'in küresel finansal krizden bu yana en zayıf ekonomik büyümesini kaydederek, ticaret gerilimleri, ABD'de faiz oranlarının artırılması ve İtalya'nın aşırı harcama öngören bütçesine ilişkin piyasa endişelerini artırmasıyla geriledi.

Wall Street'teki zayıf seyir de Asya borsaları için belirleyici oldu. Dow Jones yüzde 1.27, S&P 500 yüzde 1.44 ve Nasdaq Composite yüzde 2.06 geriledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 95.81 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1438 seviyelerinde...

DOLARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRER Mİ?

Piyasa Uzmanı, Ekonomist Emrah Ceylan, "Haftaya pozitif bir görünümle başlayan finansal piyasalar, özellikle Türk Lirası yönünde ABD-Türkiye ikili ilişkilerindeki gerilimin bitmesine yönelik somut gelişmeler doğrultusunda değer kazanmaya devam ediyor. ABD ilişkilerindeki iyileşmenin gözlenmesi yönündeki gelişmelerle dolar/TL gelişen ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak 5.70 TL seviyelerden 5.52 TL'ye kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24 TL'lik tarihi rekordan beri de ilk defa gözlemlendi" şeklinde belirtti.

Ceylan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili demeci önemli sinyalleri barındırıyor. Bu doğrultuda önümüzdeki hafta ABD Başkanı Trump’ın Türkiye yönünde ekonomik ve ticari yaptırımların kalktığına yönelik pozitif yönde açıklama yapacağını bekliyorum. Böylelikle Dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha da iyimser bir seyre gireceği beklentisiyle düşüşünü sürdürecektir. Ancak 5.50 TL seviyesinin altındaki güçlü seyrin devam etmesi için makro ekonomik verilerin de sonuçlarının hızlı bir şekilde gözlemlenmesi önemli.

Yurt içi piyasalarda ise önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararı kritik önem taşıyor. Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımlarının etkisi, ekonomide yeniden dengelenme çerçevesinde iç talepte gözlenen yavaşlama, Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerindeki iyileşme, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) açıklanan maliye politikasında disiplin yaklaşımının belirginleştirilmesi gibi etkenler doğrultusunda döviz kurundaki kırılganlığın daha da azalacağını düşünüyorum."


Etiketler

‹ Önceki Haber Galatasaray’ın Riva arazisindeki villalar 1 milyon liraya satılacak Galatasaray’ın Riva arazisindeki villalar 1 milyon liraya satılacak Sonraki Haber › "Türkiye’nin ekonomik durumu kriz değil yavaşlama" "Türkiye’nin ekonomik durumu kriz değil yavaşlama"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.979 Değişim: -0,49% Hacim : 2.919 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 96.625 19.10.2018 Yüksek 97.933
Açılış: 97.820
5,6415 Değişim: 0,10%
Düşük 5,6030 19.10.2018 Yüksek 5,6481
Açılış: 5,63605
6,4610 Değişim: -0,13%
Düşük 6,4242 19.10.2018 Yüksek 6,4818
Açılış: 6,46925
222,62 Değişim: 0,19%
Düşük 220,83 19.10.2018 Yüksek 223,09
Açılış: 222,19
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.