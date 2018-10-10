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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 10 Ekim dolar fiyatları )

10.10.2018 - 08:27 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.04 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.96 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un cuma günkü davasını takip edecek.

Dolar kuru dün günü 6.10 TL seviyesinden tamamlarken, dolarda iyimser hava sürüyor. Dolar gün içerisinde en yüksek 6.1320 TL'yi görürken, en düşük 6.0139 TL seviyesine geriledi. Dolar, saat 16.07 itibarıyla itibarıyla 6.0431 TL'de hareket ederken, 6.9557 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.9626 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dün 96.16 ile 20 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra, bugün yüzde 0.02 düşüşle 95.34 puanda hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1506 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.00 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 27.00 seviyesinde bulunuyor.

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam edilirken, piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılacağı bu hafta Endonezya'da başlayacak IMF Dünya Bankası toplantıların da takip edilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, fiyatlarda oluşan bugünkü tablonun kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "Firmalarla, iş dünyası temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptık, destek aldık, tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştık... Mücadeleye katılan tüm firmalar asgari yüzde 10 kampanyası uygulayacaklarını taahhüt ettiler" dedi.

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