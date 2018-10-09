Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 9 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.14 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.03 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un cuma günkü davasını takip edecek.

Dolar kuru, yeni güne 6.10 TL seviyesinden başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' sonrası kur anlamlı bir değişim göstermedi. Dolar kuru, saat 17.08 itibarıyla 6.1423 TL'de hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 7.0386 TL seviyesinde bulunuyor.

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Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle güvenli liman yen karşısında geriledi. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.12 seviyesine yakın seyrederken, şu dakikalarda yüzde 0.25 yükselişle 95.69 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.1454 seviyesinde hareket ediyor.

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Teknik açıdan dolarda 6.00 TL seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 6,15 TL'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 26.38 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

Albayrak, İstanbul'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, fiyatlarda oluşan bugünkü tablonun kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "Firmalarla, iş dünyası temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptık, destek aldık, tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştık... Mücadeleye katılan tüm firmalar asgari yüzde 10 kampanyası uygulayacaklarını taahhüt ettiler" dedi.

Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması için uzun zamandır gündemde olan ancak netice henüz alınamayan hal yasasında değişikliğin de TBMM'ye gelmesi için sürecin bu ay neticeleneceğini de belirtti. Öte yandan yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam da yapılmayacak.