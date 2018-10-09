‹ Önceki Haber IMF küresel büyüme beklentilerini revize etti IMF küresel büyüme beklentilerini revize etti Sonraki Haber › Piyasalarda gözler Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda Piyasalarda gözler Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 9 Ekim dolar fiyatları )

09.10.2018 - 08:44 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.14 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.03 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un cuma günkü davasını takip edecek.

Dolar kuru, yeni güne 6.10 TL seviyesinden başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' sonrası kur anlamlı bir değişim göstermedi. Dolar kuru, saat 17.08 itibarıyla 6.1423 TL'de hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 7.0386 TL seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle güvenli liman yen karşısında geriledi. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.12 seviyesine yakın seyrederken, şu dakikalarda yüzde 0.25 yükselişle 95.69 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.1454 seviyesinde hareket ediyor.

##$HABER_1449642$##

Teknik açıdan dolarda 6.00 TL seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 6,15 TL'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti. 

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 26.38 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

Albayrak, İstanbul'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, fiyatlarda oluşan bugünkü tablonun kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "Firmalarla, iş dünyası temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptık, destek aldık, tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştık... Mücadeleye katılan tüm firmalar asgari yüzde 10 kampanyası uygulayacaklarını taahhüt ettiler" dedi.

Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması için uzun zamandır gündemde olan ancak netice henüz alınamayan hal yasasında değişikliğin de TBMM'ye gelmesi için sürecin bu ay neticeleneceğini de belirtti. Öte yandan yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam da yapılmayacak.


‹ Önceki Haber IMF küresel büyüme beklentilerini revize etti IMF küresel büyüme beklentilerini revize etti Sonraki Haber › Piyasalarda gözler Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda Piyasalarda gözler Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.732 Değişim: 0,67% Hacim : 8.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.537 09.10.2018 Yüksek 97.100
Açılış: 96.451
6,0975 Değişim: -0,21%
Düşük 6,0891 10.10.2018 Yüksek 6,1585
Açılış: 6,1103
7,0152 Değişim: -0,01%
Düşük 7,0009 10.10.2018 Yüksek 7,0165
Açılış: 7,016
233,25 Değişim: -0,11%
Düşük 233,24 09.10.2018 Yüksek 233,63
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.