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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 8 Ekim dolar fiyatları )

08.10.2018 - 08:20 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.12 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.02 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar bu hafta ABD'li rahip Brunson davasını ve enflasyonla mücadele programını takip edecek.

Geçtiğimiz haftayı 6.12 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 6.15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.1908 TL'yi görürken, saat 16.56 itibarıyla 6.1235 TL'de hareket ediyor. 7.1309 TL'ye kadar yükselen Euro kuru aynı dakikalarda 7.0294 TL seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.10 TL'nin destek, 6.25 TL'nin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 20.95 olurken, 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 26.59 oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ise dolar, Çin'in bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi ve yuanın değer kaybetmesine göz yummasının ardından değer kazandı. Ancak Japonya ve ABD tahvil piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimler düşerken hareketlerin de sınırlı olduğu görülüyor.

Washington ile Beijing arasındaki ticaret anlaşmazlığı sonucu ekonominin kaybettiği ivmeyi telafi etmeye çalışan Çin Merkez Bankası pazar günü bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Bunun ardından resmi dolar/yuan kurunu 6.8957 olarak belirledi, yani yuanın dolar karşısında geçen yıl mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye inmesine göz yumdu.

Geçen hafta ABD Hazine tahvil faizlerinin yedi yılın zirvesini görmesinden destek alarak 96.12'ye kadar yükselen dolar endeksi, yüzde 0.28 yükselişle 95.59 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1472 seviyesinde hareket ediyor.

 


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