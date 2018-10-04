Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 4 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.16 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları 7.10 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün kuru dün bankalararası piyasaların kapanış saatinde 6.05 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.07 TL seviyesinden başladı. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle dolar gün içerisinde en yüksek 6.2298 TL seviyesini görürken, saat 13.33 itibarıyla 6.1666 TL seviyesinde hareket ediyor. 7.1719 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 7.1060 TL seviyesinde bulunuyor.

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Dolar kuru, dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi öncesi 5.99 TL seviyesinde hareket ederken, verinin ardından 6.09 TL'nin üzerini görmüş ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.33 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.38 seviyesinde hareket ediyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ 7 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM hizmetler endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı olarak görülen açıklamalarının ardından ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle altı haftanın en yükseğine geldi.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 12 baz puan artışla 2011 ortalarından beri en yüksek seviye olan yüzde 3.23'e yükseldi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.13 düşüşle 95.55 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1497 seviyesinde...