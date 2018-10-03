Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.03 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.98 TL'de bulunuyor.

Güne 5.99 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası dalgalandı. Enflasyon verisi öncesi 5.99 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, verinin ardından 6.09 TL'nin üzerini görürken; saat 13.16 itibarıyla 6.0396 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise şu dakikalarda 6.9875 TL'de bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.03 düşüşle 95.10 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1559 seviyesinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.01 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 26.18 seviyesinde bulunuyor.

ALBAYRAK: ENFLASYONDA EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Enflasyonda eylül itibariyle en kötünün geride kaldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekim çok daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz" dedi.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

##$HABER_1449505$##

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında enflasyon yüzde 6.30 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon ise yüzde 24.52 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 olarak açıklanırken, 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21.84 olarak belirlenmişti.

Etiketler