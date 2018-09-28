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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Eylül dolar fiyatları )

28.09.2018 - 08:28 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.01 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.96 TL'de bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile, dolar kuru yeni güne 6.00 TL seviyesinin altında başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9591 TL'yi görürken, saat 15.13 itibarıyla 6.0156 TL'de hareket ediyor. 6.9362 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 6.9679 TL'de bulunuyor.

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Analistler, dolarda 6.00 TL desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5.75 TL seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10 TL'nin ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.33 yükselişle 94.94 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1574 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar bugün iç ve dış piyasalarda yoğun veri gündeminin takip edileceğini öte yandan devam eden lokallerin döviz alımlarının kurdaki daha fazla iyimserliğin önüne geçen bir etken olduğunu da belirtti. Bankacılar lokallerin beli bir seviyeye ulaşan döviz talebinin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğunu, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya temaslarının yakından izleneceğini belirtti.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.92 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 25.82 seviyesinde hareket ediyor.


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