Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.30 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 7.36 TL'de hareket ediyor. Piyasaların gözü Orta Vadeli Program'da...

Merkez Bankası'nın beklentilerin üst sınırında yaptığı faiz indirimi ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceği mesajları ile sert gerileyen dolar kuru, yeni haftaya 6.19 TL'den başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.1458 TL'yi, en yüksek 6.3276 TL'yi gördü. Dolar saat 15.35 itibarıyla 6.3053 TL seviyesindeyken, Euro fiyatları aynı dakikalarda 7.3675 TL'de bulunuyor. Piyasalar, perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program'ı (OVP) bekliyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.09 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25.32 seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.34 düşüşle 94.16 seviyesindeyken, Euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.

GÖZLER OVP’NİN DETAYLARINDA OLACAK

Piyasa Uzmanı, Ekonomist Emrah Ceylan, “ABD-Çin ticaret savaşındaki gelişmelerin odağında ve ABD'nin Çin mallarına gümrük tarifelerini daha da genişletmeye yönelik tehditlerine çevirmeleri ile birlikte, Türk Lirası gelişen piyasa paraları ile birlikte değer kaybetti. Çin'e ABD tarafından uygulanması düşünen 200 milyar dolarlık vergi haberi nedeniyle piyasalarda belirli bir düzeyde negatif ayrışma görüyoruz” dedi.

Ceylan değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Yurt içinde 20 Eylül Perşembe günü açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’a (OVP) odaklanmış durumdayız. Bu sürecin başarısı sadece yabancılar için değil yerli yatırımcıların da güvenini kazanmaktan geçiyor. Bu da bütçede dengeli ve güvenli politikalar üretmekten geçiyor. Dolayısıyla haftanın en önemli gündemi OVP’nin detayları.

Özellikle geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın beklentileri aşan faiz artırımının devamı olarak ekonomide devam eden dengelenme dolar talebini düşürecektir. Orta Vadeli Program’ın iyi hazırlanmış özel sektör bilançosuna dair belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik ve yatırımcılara güven teşkil edebileceği gerçeklikte olması önem arzediyor. OVP açıklanması sonrasında TL açık pozisyonlanmanın yüksekliği nedeniyle dolar ilk kritik destek 6.00 TL’ye doğru hareket edebileceği düşünüyorum.

Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımlarının gecikmeli etkisi, ekonomide yeniden dengelenme çerçevesinde iç talepte gözlenen yavaşlama, OVP’de açıklanan maliye politikasında disiplin yaklaşımının belirginleştirilmesi gibi etkenler doğrultusunda döviz kurundaki kırılganlığın azalacağını düşünüyorum.”