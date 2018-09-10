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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 10 Eylül dolar fiyatları )

10.09.2018 - 08:23 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verisinin açıklanmasından sonra 6.48 TL'den 6.45 TL seviyelerine kadar gerilerken, şu dakikalarda 6.47 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.47 TL'de bulunuyor.

Geçtiğimiz haftayı 6.40 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya 6.46 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 6.3894 TL'yi gören dolar kuru, beklentiler dahilinde gelen Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verisi sonrası 6.48 TL'den 6.45 TL seviyelerine kadar geriledi. Dolar saat 12.26 itibarıyla 6.4512 TL'de hareket ederken, 7.3794 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 7.4752 TL'de bulunuyor. Piyasalar gözünü Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki faiz toplantısına çevirdi.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.75 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 24.34 seviyelerinde...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 düşüşle 95.25 puanda bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1581 seviyelerinde...

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte piyasa beklentisi dahilinde yüzde 5.2 büyüdü. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüme kaydetmişti.


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