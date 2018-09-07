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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Eylül dolar fiyatları )

07.09.2018 - 08:09 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.55 TL'de, Euro fiyatları ise 7.68 TL'de hareket ediyor. Piyasalar, ABD'de açıklanacak istihdam verisini ve Tahran'da düzenlenecek üçlü zirveyi takip edecek.

Dün günü 6.62 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı sinyali vermesinin ardından TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybına ara verirken, gün içerisinde en düşük 6.5532 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 09.32 itibarıyla 6.5598 TL'de hareket ederken, 7.6882 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.6370 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.08 düşüşle 94.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de 1.1637 seviyelerinde...

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Yurt içinde bugün saat 17.30'da Ağustos ayı hazine nakit dengesi açıklanacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir zirveye katılacak. Toplantının ana gündem maddesini İdlib'deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

Yurt dışında ise saat 12.00'de Euro bölgesi GSYH, saat 15.30'da ABD tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler açıklanacak.


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