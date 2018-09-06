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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Eylül dolar fiyatları )

06.09.2018 - 08:31 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları yeni güne 6.60 TL seviyesinin altında başlarken şu dakikalarda 6.56 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.65 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda hareketlilik devam ederken, güne 6.59 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde 6.5448 TL'ye kadar gerilerken, saat 15.59 itibarıyla 6.5613 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise gün içerisinde en düşük 7.6222 TL'yi görürken, şu dakikalarda 7.6554 TL seviyesinde... Piyasalar 13 Eylül'de açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi, yüzde 0.09 düşüşle 94.97 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1642 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Kurda yüksek volatilite sürüyor. Yurt dışı gelişmeler tüm gelişen ülke para birimleri üzerinde etkili olurken, yurt içi dinamikler ise TL’nin pozitif veya negatif ayrışma sürecini belirleyecek. Öncelikle ABD’de makro verilerin oldukça kuvvetli seyrettiğinin ve faiz artırım konusunda bir engel bulunmadığının altını çizmek gerekiyor. Özellikle bu hafta içerisinde gelen ve 1983 yılından bu yana en yüksek seviyesini gören ISM imalat PMI verisi, FED’den faiz artırım beklentilerini canlandırdı. Bu gelişmeler genel trend olarak gelişen ülke varlıklarının aleyhine" dedi.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Ancak İngiltere ve AB’nin Brexit anlaşması konusunda yol aldıklarının açıklanmasının ardından sterlin ve euro, dolara karşı sert değer kazandı ve dolar endeksindeki geri çekilme neticesinde gelişen ülke para birimleri nefes alma fırsatı buldu. Ancak bu durumun etkisinin uzun vadeye yayılması zor ihtimal. Sadece kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Yurt içinde ise hafta başında gelen yüksek enflasyonun ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yapmış olduğu açıklama fiyatların dengelenmesini sağladı. Bu açıdan bakıldığında, TCMB’nin 13 Eylül’deki PPK toplantısında faiz artırıp artırmayacağı veya faiz artırsa bile bunun miktarının ne olacağı TL’deki pozitif veya negatif ayrışma üzerinde belirleyici olacaktır.

DOLAR KURUNU ETKİLEYECEK ÖNEMLİ TARİHLER

Global Menkul Değerler Analisti Baştürk, kuru etkileyecek önemli tarihleri ve beklentileri ise şöyle belirtti: "Yarın (7 Eylül Cuma) ABD’de Ağustos ayı istihdam piyasası verileri açıklanacak. Büyüme tarafında sıkıntı yaşamayan ABD’de ücretlerin beklentilerin üzerinde gelmesi veya en azından yükselen trendini sürdürmesi, 26 Eylül’deki FOMC toplantısına ve sonraki sürece ilişkin beklentileri etkileyecektir. Bu durum doların küresel bazda değerlenme sürecini hızlandırabilir. Ücretlerde beklenen ivme oluşmazsa dolarda küresel bazda değer kayıplarının yaşanabileceği bir süreç görebiliriz.

13 Eylül’de TCMB PPK toplantısı gerçekleştirilecek. Son gelen enflasyon beklentisinin ardından TCMB’nin yaptığı açıklama, faiz artırım beklentilerinin oluşmasına neden oldu. Ancak faiz artırım miktarı bu aşamada kritik rol oynayacaktır. Swap piyasasında şu an 400-500 baz puan faiz artımı fiyatlanıyor. Böyle bir faiz artırımı TL’yi destekleyebilecekken, 100-200 bandında gelebilecek bir artırım ise TL’de zayıflığa neden olabilir. Türev piyasalardaki fiyatlamalar dikkate alındığında, yatırımcı beklentilerinin desteklenmesi açısından en az 250 baz puanlık faiz artırımına ihtiyaç duyulduğunu söylemek mevcut atmosferde yanıltıcı olmaz."


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