Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 29 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları güne 6.33 TL seviyesinden başlarken, Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 6.29 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 6.45 TL'de hareket ederken, Euro kuru 7.53 TL'de bulunuyor.

Piyasalar, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri takip ederken, dolar kuru güne 6.33 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 6.33 TL seviyesinde hareket eden dolar, Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası 6.29 TL'nin altını gördü. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.4741 TL'yi görürken, saat 14.57 itibarıyla 6.4584 TL'de hareket ediyor.

Gün içerisinde 7.5614 TL'ye yükselen Euro kuru, şu dakikalarda 7.5350 TL bulunuyor. Sterlin ise 8.3026 TL seviyelerinde...

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.74 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.48 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.20 yükselişle 94.83 puanda bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1656 seviyesinde hareket ediyor.

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MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ HAMLE

TCMB ve BDDK'nın önceki hafta spekülatif talebi önlemek adına attığı adımlar da genel olarak piyasalarda tansiyonu düşürmüş durumda. İlk olarak swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını yüzde 25'e indiren BDDK, sonrasında sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerini de dahil etti.

TCMB ise yüzde 17.75 seviyesindeki haftalık repo ihalesi yapmayarak politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesindeki faiz koridorun üst bandına doğru yönlendirmeye devam ediyor.

TCMB bu sabah yaptığı duyuru ile ise bankalararası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı.