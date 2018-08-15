Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 15 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları güne 6.31 TL seviyesinden başlarken, oluşan olumlu havanın etkisiyle 6 TL'nin altına kadar geriledi. Dolar kuru şu dakikalarda 6.07 TL'de işlem görürken, 7 TL'nin altını gören Euro kuru ise 6.88 TL seviyelerinde...

Türk Lirası'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başta olmak üzere arka arkaya birçok atılan adım, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yatırımcılar ile toplantı yapacağı haberi kurda iyimser bir hava oluşturdu.

Dolar güne 6.31 TL seviyesinden başlarken, BDDK'nın swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değiştirilmesi sonrası kademeli olarak gerileyerek 6 TL'nin altını gördü. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9223 TL'ye kadar gerilerken, saat 15.33 itibarıyla 6.0766 TL'de hareket ediyor. Türk Lirası şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 5'e yakın primli seyrediyor.

EURO DA 7 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro kuru güne 7.20 TL'den başlarken piyasalar üzerinde oluşan olumlu havanın etkisiyle en düşük 6.7160 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda 6.8873 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası'nın euro karşısındaki değer kazancı yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 96 puan seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, şu dakikalarda 96.70 puanda işlem görüyor.

Finans Uzmanı Emrah Ceylan, "Güne pozitif bir görünümle başlayan finansal piyasalar bu olumlu etkiyle birlikte dolar 6 TL’nin altını gördü. Türk Lirası’ndaki bu değerlenmede Merkez Bankası’nın (TCMB) TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan aşağı çekmesi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirleri ile birlikte BDDK'nın swap hamlesi etkili oldu. Ayrıca TCMB'nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile bir toplantı yapacağı haberi kurda iyimser havayı destekledi.

Pazartesi gününden itibaren medya ve basında banka genel müdürlerinin bu sürece dair rahatlatıcı açıklamaları ve güçlü duruşu ile birlikte BDDK, Merkez Bankası ve SPK’nın koordineli aksiyon planı uygulamaları bütün bankacılık sistemiyle birlikte doğru ve eş zamanlı olarak hareket etmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Kısa süreli bu sıkıntılı sürecin terse dönmekte olduğunu görüyoruz" dedi.

Ceylan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Ancak diğer taraftan ABD ile Türkiye ilişkilerinin ekonomik yaptırımlarla daha da kötüye gideceği endişesi piyasaları baskılıyor. Bu süreçteki gelişmeler döviz kuru üzerinde etkisi devam edecektir. Bu gelişmelerden bağımsız TL’nin manipülatif hatta spekülatif amaçlı kullanılmamasına dair önemler ve düzenlemeler son derece doğru. Fiyatlamalarda normalleşme ile aşağı seviyelerde dengeye ulaşacağına dair sinyaller belirginleşmektedir. Döviz kurundaki dalgalanmanın azalmasıyla birlikte TL varlıklarına ilginin artacağını düşünüyorum."

BDDK SWAP İŞLEMLERİNDE ORANI DEĞİŞTİRDİ

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK, mayıs ayı iş gücü verileri açıklandı.Buna göre mayıs döneminde işsizlik yüzde 9.7 oldu. Önceki dönem yüzde 9.6 olarak gerçekleşmişti.