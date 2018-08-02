Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar kuru 5.0934 TL seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.05 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.87 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek.

ABD'nin Türkiye'ye ilişkin uygulayacağı ekonomik yaptırım kararı haberinin ardından hareketlenen dolar kuru, güne 4.98 TL'den başladı. Dolar, 5.0934 TL'ye kadar yükselirken, saat 15.13 itibarıyla 5.0526 TL'de bulunuyor.

Euro kuru ise 5.9256 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.8779 TL'de hareket ediyor.

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Dolar endeksi yüzde 0.36 yükselişle 94.81 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1616 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin faizi 19.48 seviyesine, 2 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 22.09 seviyesine kadar yükseldi.

BORSA DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,74 düşüşle 95 bin 518 puandan başlarken, günün ilk yarısını yüzde 3,02 değer kaybederek 94 bin 274 puandan tamamladı..

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TÜRK LİRASI YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELERİN ETKİSİNDE

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "TL varlıklar için hem yurt içi gelişmeler olarak hem de yurt dışı gelişmeler olarak negatif fiyatlamanın ön planda olduğu bir dönem içerisindeyiz. İç gelişmelere baktığımızda, ABD’nin yaptırım kararlarının etkisini hissediyoruz. ABD ile ilişkilerin daha da bozulması TL varlıklar açısından baskı unsuru olmaya devam edebilir. İki taraftan biri geri adım atacak gibi gözükmüyor. Ancak böyle bir yumuşama adımı TL varlıkları destekleyebilir.

Buna ek olarak yurt dışında da iyi bir görünüm olduğunu söylemek zor. Gerek euro/dolar paritesinin satış baskısı altında kalması ve bu neticede dolar endeksinin yukarı yönlü seyretmesi gelişen ülke varlıkları açısından negatif bir durum. Diğer yandan ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gelen olumsuz haberler Asya başta olmak üzere ABD ve diğer borsaları baskılıyor" şeklinde değerlendirdi.

Baştürk şunları ekledi: "5.00 TL üzerine yerleşen kur ve ana trend direnci olan 97 bin 500’den dönen bir Borsa İstanbul 100 endeksi var. Bu durumda TL varlıklar için görünüm biraz sıkıntılı gözüküyor. Yarın açıklanacak olan enflasyonun beklentiler üzerinde gelmesi durumunda TL varlıklar baskılanmaya devam edilebilir.

Dolar kurunda genel trendin yukarı yönlü olduğunu ve 4.90 TL baz alınarak geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceğini söyleyebiliriz. BIST 100 endeksinde ise düşen trend içerisinde yer almaya devam ediyoruz. Dün 97 bin 500’den çok net bir dönüş yaşandı. 94 bin 500 desteğinin altına sarkılırsa baskı artabilir.

Son olarak TL varlıklarda iyimserlik için yurt içi veya yurt dışından net bir pozitif katalizör gerektiğinin altını önemle çizmek gerekiyor."

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, mahkemenin Rahip Andrew Brunson’a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türk mahkemesinin Rahip Andrew Brunson’a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Sanders, 2016’da Brunson’un tutuklanmasını ve daha sonra ev hapsinde tutulduğunu hatırlatarak, “Türk yetkililerin din adamı Brunson’ı halen içeride tutması kabul edilemez” dedi.

Yaptırımlarla birlikte ABD ilk defa Türkiye’ye kişilere yönelik yaptırım uygulama kararı almış oldu.

Salı günü Rahip Brunson’un avukatları mahkemenin kararına itiraz etmiş mahkemede itirazları reddetmişti. Alınan yaptırım kararıyla birlikte doğrudan Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanmış olacak.