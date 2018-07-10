Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 10 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.67 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 4.66 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.47 TL'de bulunuyor.

Yeni kabinenin açıklanmasından sonra dolar kuru hareketlendi. Kur, Türkiye piyasaları açılmadan, uluslararası piyasalarda en yüksek 4.7530 TL'yi görürken; sonrasında 4.6460 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 09.22 itibarıyla 4.6687 TL'de hareket ediyor.

Gün içerisinde 5.5892 TL'ye tırmanan Euro kuru, en düşük 5.4830 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise 5.4794 TL seviyelerinde...

Dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 93.92 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1741 seviyesinde hareket ediyor.

Yeni haftaya 4.60 TL seviyesinden başlayan dolar, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

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EKONOMİNİN DÜMENİ ALBAYRAK'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.