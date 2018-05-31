Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 31 Mayıs dolar fiyatları )

Güne 4.46 TL seviyesinden başlayan dolar kuru dalgalı bir seyir izlerken; 4.53 TL seviyesini test etti. Euro kuru ise gün içerisinde 5.29 TL'nin üzerini gördü.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle gerileyerek, yeni güne 4.46 seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde dalgalı bir seyir izlerken en yüksek 4.5367 TL'yi, en düşük ise 4.4551 TL'yi gördü. Dolar/TL'de bankalararası piyasada son işlem 4.5135 seviyesinden; Euro kurunda ise 5.2755 TL'den yapıldı.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Dolar endeksi, yüzde 0.10 düşüşle 93.96 seviyesinde hareket ederken, Euro/dolar 1.1680 seviyelerinde...

Bankacılar küresel piyasaların da iyimserliğe destek olduğunu mayıs başından geçen haftaya kadar gelişmekte olan para birimlerine göre negatif ayrışan TL'nin son birkaç günde ise pozitif ayrıştığına dikkat çekti ve bunun TCMB'ye yönelik endişelerin bir bölümünün ortadan kalktığı anlamına geldiğini belirtti.

Dolar/TL, dün 18 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 4.4477'ye kadar geriledikten sonra günü 4.47 seviyesinde tamamlarken; TL dün dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kazancı ile benzer para birimlerinden pozitif ayrışmıştı.

“BUGÜN İÇİN TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR”

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar/TL bu hafta 18 Mayıs tarihinden sonra en düşük 4.4480 seviyesine doğru gevşedi. TCMB’ye olan güvenin yeniden kazanılması, siyasi otoritelerden gelen yapıcı açıklamalar, bu hafta iki günlük Londra seyahatinde yatırımcılarla verimli görüşmeler yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın etkisi iç piyasa açısından olumlu algılandı. Dolayısıyla, bu hafta Dolar/TL kurunda yukarı yönde agresif tepkiler izlemedik" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dış piyasada, İtalya’daki siyasi endişeler gündemdeydi ancak bugün bu endişelerin biraz daha dağılması, global risk iştahının toparlanmasını desteklemeye başlamış durumda. En azından bu durum, gelişmekte olan ülke piyasalarını da rahatlatıyor. Dolar ise pozitif fiyatlanmaya devam ediyor ancak şanslıyız. Hala güçlü Doların olmaması, dolar/TL’nin yukarı yönde güçlü tepkiler vermesine olanak sağlamıyor.

Bugün için ABD’de açıklanacak TSİ 15:30 çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksini takip edebiliriz. Nisan ayı rakamında beklentiler yıllık bazda yüzde 1.8 ve mart ayı rakamı yüzde 1.9 olarak açıklanmıştı. Bu veri, bilindiği gibi Fed’in yakından izlediği bir veri seti ve bu verinin yüzde 2’lik enflasyon hedefine son iki aylık süreçte yaklaşmaya başlaması, bu yıl için Fed’den 4 faiz artırma ihtimalini güçlendirebilir. Tabii ki, iki aylık performansla bu karar verilmez ancak veri yüzde 2’lik hedefe yakın kalmaya devam ederse bu durum önümüzdeki günlerde 4 faiz artışı beklentisini daha da kuvvetlendirebileceği gibi Fed’in de bu anlamda dilini şahinleştirebilir. O zamanda yavaş yavaş doların daha da agresifçe güçlenmesini bekleyebiliriz. Bu senaryonun orta vadede olacağını düşünürsek, yakın zamana bakalım, bugünkü ABD verilerinin dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Yarınki ABD tarım dışı istihdam ve saatlik kazançların rolü belki bugünün önüne geçebilir. Dolayısıyla, bugün için yine de temkinli olmakta fayda var.

Dolar/TL teknik olarak saatlik grafikte incelediğimizde, ortalamasının denk geldiği 4.5145 seviyesine doğru bugün yükselmesine karşın şimdilik bu seviyenin üzerine geçemediğini gözlemliyoruz. Kur için bu seviyenin üzerine doğru tepkisinde ısrarcı olması 4.53 bölgesini karşımıza çıkarıyor. Ancak, şu anki koşullar kurda yukarı yönde tepkilerin zayıf kalmasını destekliyor. Açıkçası 4.53 seviyesinin üzerine yerleşebilecek bir gücü bulunmuyor. Geri çekilmelerde şimdilik sınırlı kaldı ancak bir sonraki 4.4480 yolculuğunda bu seviyenin altında 4.40 seviyesine doğru hızlı bir düşüş alabiliriz" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR