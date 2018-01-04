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Dolar ne kadar? ( 4 Ocak dolar fiyatları )

04.01.2018 - 09:50

Fed tutanakları sonrası dolar fiyatları iki ayın en düşük seviyelerinden sınırlı yükselirken, şu dakikalarda 3.75 seviyesinde hareket ediyor. Küresel piyasalar takip edilecek.

Dolar/TL, dolardaki zayıf seyrin desteği ve küresel piyasalardaki iyimserliğin de etkisiyle işlem gördüğü Ekim sonundan beri en düşük seviyelerden dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ile sınırlı yükseldi.

Beklentilerin üzerindeki enflasyon verileriyle dün günü 3.77'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 3.7820/3.7841 seviyesinde başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.7871 seviyesini görürken, saat 12.55 itibarıyla 3.7592 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise 4.5316, euro/dolar ise 1.2044 seviyesinde bulunuyor.

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Küresel piyasalarda dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik verilerinin ve Fed'in son politika toplantısına ilişkin destekleyici tutanakların, son dönemdeki düşük seyrinden kurtulmasına yardımcı olmasının ardından yükseldi.

Dolar endeksi 20 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 91.75'ten yönünü yukarı çevirerek 92.2 civarına yükseldi.

Dolar kuvvetli ABD ISM imalat endeksi ve Fed'in 12-13 Aralık tarihinde yaptığı toplantı tutanaklarının bankanın bu yıl birçok kez faiz artırmaya hazırlandığını göstererek tahmin edilenden daha fazla para politikasını sıkıştırma yanlısı olmasından da destek buldu.

Fed yetkilileri, düşük enflasyonla ilgili endişelerini teyit etseler de, ABD istihdam piyasasının güçlü kazanımlar kaydettiğini ve ekonomik faaliyetin genişlediğini kabul ettiler. Bu, Fed'in faizleri artırmakta kademeli bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini, ancak enflasyonun ivme kazanması halinde faiz artırma hızını artıracağına işaret ediyor.

ABD'DEKİ DAVA SÜRECİ

Bankacılar ABD'deki dün kısmen sonuçlanan dava sürecinin ise Türkiye ekonomisi, şirketleri ve Türkiye ABD ilişkileri açısından ne anlama geleceğini analiz etmeye çalışıyorlar.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta görülen davasında dört haftalık duruşmanın ardından karar verildi. Jüri Atilla'yı İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlal edilmesine yardım etmekten suçlu buldu.

Atilla ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Atilla'nın cezası 11 Nisan'da açıklanacak.

Yıllık enflasyon böylece Kasım'da yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden Aralık ayında yüzde 11.92'ye gerilemiş oldu. Aralık ayında önemli bölümü baz etkisi kaynaklı olarak görülen bu düşüşün 2018'in ilk çeyreği boyunca devam etmesi beklenirken ekonomistler beklenen düşüşe karşın 2018'in son aylarına kadar çift haneden anlamlı bir uzaklaşmayı ise olası görmüyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama ve valörde son işlem yüzde 11.75 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ise yüzde 13.36 seviyesindeydi.


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