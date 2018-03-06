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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Mart dolar fiyatları )

06.03.2018 - 09:32 | Son Güncelleme :

Dolar kuru, hareketli bir seyir izlerken TCMB faiz kararı öncesi 3,79 seviyesinin altına geriledi. Euro kuru ise 4.70 seviyesinde hareket ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından "ticaret savaşları"na ilişkin negatif havanın dağılması ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin risk iştahını artırmasıyla dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybediyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,6 azalışla 89,6'ya kadar gerilerken, gelişmekte olan ülke para birimlerin dolar karşısındaki yükselişi de özellikle öğleden sonraki işlemlerde hız kazandı. Bugüne 3,80 seviyelerinden başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 3,7866'ya kadar geriledi. 

Saat 16.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,7890'dan işlem görürken, avro/TL 4,7020 ile önceki kapanışın hemen üzerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda sterlin/TL ise yatay seyirle 5,2750'den işlem görüyor. 

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Analistler, yarın TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ve cuma günü ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporunun döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, "ticaret savaşları" konusundaki haber ve açıklamaların da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini dile getirdi. 

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8120'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin etkili olacağını belirten analistler, 3,7800 ve 3,7550 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti. 

PİYASALARDA HAVA OLUMLU

Bir bankacı, "Küresel ticaret savaşı endişelerinin azalması nedeniyle bu sabah piyasalarda olumlu bir hava var, dolar endeksi de gevşiyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon dün TL'de yukarı tepkiye neden olsa da global iyimserlik daha fazla değer kaybını engelledi. Ancak TL'nin enflasyon nedeniyle diğer gelişmekte olan ülke para birimleri kadar iyi performans göstermediğini görüyoruz".

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