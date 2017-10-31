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Dolar kurunda iyimser görünüm sürüyor

31.10.2017 - 09:23 | Son Güncelleme : 31.10.2017 - 10:55

Jeopolitik gelişmeler, küresel piyasalar ve veri gündeminin takip edildiği dolar fiyatlarında, geçen haftaki satış baskısı sonrası daha iyimser görünüm sergileniyor.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesinin hemen altındaki seyrini sürdürürken, geçen hafta görülen sert değer kayıplarının ardından TL bu hafta daha iyimser bir görünüm sergiliyor.

Dolar/TL güne 3.7726/3.7749 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlere 3.77 seviyesinin altını gördü. Dolar en düşük 3.7678 seviyesinden işlem görürken, saat 10.54 itibarıyla 3.7695 seviyesinde işlem gördü. Euro ise aynı dakikalarda 4.3902 seviyesindeydi. Euro/dolar da 1.1641 seviyesinde hareket etti.

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle geçen hafta 3.8430'u gören dolar/TL dün akşam saatlerinde 3.78 civarında seyrediyordu.

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YATIRIMCILAR BASKI ALTINDA KALIYOR

Dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasının eski yöneticisi Paul Manafort'un kampanyaya Rus müdahalesi olup olmadığı konusunda yürütülen soruşturma kapsamında suçlandığı haberlerinin ardından yatırımcıların temkinli duruşuyla baskı altında kalıyor.

Rusya'nın geçen yılki ABD başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğine yönelik soruşturmada federal soruşturmacılar Trump'ın 2016 seçim kampanyasının eski yöneticisi Paul Manafort'u ve diğer yardımcısı Rick Gates'i kara para aklamakla suçluyorlar.

Dolar ayrıca, Trump'ın Fed başkanı olarak Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell'ı seçebileceği yönündeki haberlerin ardından değer kaybına karşı koymaya çalışıyor.

Powell, para politikasında Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor başta olmak üzere diğer adaylardan daha çok gevşeme yanlısı olarak görülüyor. John Taylor, Fed başkanlığı için bir başka önemli rakip olarak görülüyor.

POWELL'IN ADI TL'YE YARADI

Dolar endeksi Cuma günü 95.150 ile gördüğü üç ayın zirvesinden geriledikten sonra 94.583 ile yatay seyrediyor.

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor. FED Başkanlığı için güvercin olarak bilinen Powell'ın isminin ön plana çıkması TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde Cuma günü görülen değer kazancında belirleyici oldu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.85 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem saat 17.06'da yüzde 11.86 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.69 seviyesinden gerçekleşti.


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