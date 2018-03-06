‹ Önceki Haber Hangi bireysel emeklilik fonları kazandırdı? Hangi bireysel emeklilik fonları kazandırdı? Sonraki Haber › Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Mart dolar fiyatları )

06.03.2018 - 09:32 | Son Güncelleme :

Dolar kuru, 3.81 seviyesinde hareket ederken; euro kuru 4.69 seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler izlenecek.

Dolar/TL'de dün beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisine yükseliş yönlü verilen ilk tepki global piyasalardaki pozitif hava nedeniyle kalıcı olmazken, kurda ABD'nin alüminyum ve çelik ithalatına vergi planına ilişkin gelişmelerin yön verdiği küresel piyasalar izleniyor.

Enflasyon verisi sonrası dün 3.8290 TL'ye kadar yükselen, saat 16.35'te ise 3.8137/3.8148 seviyesinde olan dolar/TL, güne 3.8090/3.8111 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.40 itibarıyla 3.8084 TL, Euro/TL 4.7016 seviyesinde hareket etti. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1,2340 seviyesindeydi.

GÖZLER ŞİMDİ DE PPK'DA

Yurtiçinde saat 10.00'da aylık fiyat gelişmeleri raporu, saat 14.30'da ise Şubat ayı reel efektif kur açıklanacak. Yurtdışında ise saat 18.00'de ABD fabrika siparişleri açıklanacak.

Piyasalar bundan sonra ise yarınki PPK toplantısını bekliyor. PPK'da faiz değişikliği beklenmiyor ancak TCMB'nin enflasyon ve para politikası görünümüne dair vereceği mesajlar izlenecek.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PİYASALARDA HAVA OLUMLU

Bir bankacı, "Küresel ticaret savaşı endişelerinin azalması nedeniyle bu sabah piyasalarda olumlu bir hava var, dolar endeksi de gevşiyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon dün TL'de yukarı tepkiye neden olsa da global iyimserlik daha fazla değer kaybını engelledi. Ancak TL'nin enflasyon nedeniyle diğer gelişmekte olan ülke para birimleri kadar iyi performans göstermediğini görüyoruz".

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında enflasyon verisi ardından yükselen 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.06, valörde son işlemde yüzde 12.11 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.21 seviyesindeydi.

 


‹ Önceki Haber Hangi bireysel emeklilik fonları kazandırdı? Hangi bireysel emeklilik fonları kazandırdı? Sonraki Haber › Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.352 Değişim: 0,35% Hacim : 1.559 Mio.TL Son veri saati : 11:17
Düşük 117.309 06.03.2018 Yüksek 117.720
Açılış: 117.574
3,8070 Değişim: -0,03%
Düşük 3,8039 06.03.2018 Yüksek 3,8134
Açılış: 3,8082
4,6991 Değişim: -0,03%
Düşük 4,6950 06.03.2018 Yüksek 4,7097
Açılış: 4,70025
161,81 Değişim: 0,14%
Düşük 161,55 06.03.2018 Yüksek 162,24
Açılış: 161,59
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.