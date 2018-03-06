Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru, 3.81 seviyesinde hareket ederken; euro kuru 4.69 seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler izlenecek.

Dolar/TL'de dün beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisine yükseliş yönlü verilen ilk tepki global piyasalardaki pozitif hava nedeniyle kalıcı olmazken, kurda ABD'nin alüminyum ve çelik ithalatına vergi planına ilişkin gelişmelerin yön verdiği küresel piyasalar izleniyor.

Enflasyon verisi sonrası dün 3.8290 TL'ye kadar yükselen, saat 16.35'te ise 3.8137/3.8148 seviyesinde olan dolar/TL, güne 3.8090/3.8111 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.40 itibarıyla 3.8084 TL, Euro/TL 4.7016 seviyesinde hareket etti. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1,2340 seviyesindeydi.

GÖZLER ŞİMDİ DE PPK'DA

Yurtiçinde saat 10.00'da aylık fiyat gelişmeleri raporu, saat 14.30'da ise Şubat ayı reel efektif kur açıklanacak. Yurtdışında ise saat 18.00'de ABD fabrika siparişleri açıklanacak.

Piyasalar bundan sonra ise yarınki PPK toplantısını bekliyor. PPK'da faiz değişikliği beklenmiyor ancak TCMB'nin enflasyon ve para politikası görünümüne dair vereceği mesajlar izlenecek.

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PİYASALARDA HAVA OLUMLU

Bir bankacı, "Küresel ticaret savaşı endişelerinin azalması nedeniyle bu sabah piyasalarda olumlu bir hava var, dolar endeksi de gevşiyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon dün TL'de yukarı tepkiye neden olsa da global iyimserlik daha fazla değer kaybını engelledi. Ancak TL'nin enflasyon nedeniyle diğer gelişmekte olan ülke para birimleri kadar iyi performans göstermediğini görüyoruz".

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında enflasyon verisi ardından yükselen 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.06, valörde son işlemde yüzde 12.11 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.21 seviyesindeydi.