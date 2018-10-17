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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ekim dolar fiyatları )

17.10.2018 - 08:29 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda düşüş hızlandı

Dolar fiyatları, ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle 5.55 TL seviyelerine kadar geriledi. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.58 TL'de, Euro fiyatları ise 6.43 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar kuru, gün içerisinde dar bantta hareket ederken ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda 5.5546 TL'ye geriledi. Dolar, saat 22.55 itibarıyla uluslararası piyasalarda 5.5890 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru ise 6.4342 seviyesinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.89 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.52 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.34 yükselişle 95.12 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1530 seviyesinde hareket ediyor.

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