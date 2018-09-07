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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Eylül dolar fiyatları )

07.09.2018 - 08:09 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda düşüş hızlandı! İşte son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.43 TL'de, Euro fiyatları ise 7.44 TL'de hareket ediyor. Böylelikle Türk Lirası dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi aştı.

Dün günü 6.62 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı sinyali vermesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havayla gerilerken, gün içerisinde en düşük 6.4102 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 16.31 itibarıyla 6.4303 TL'de hareket ederken, 7.4208 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.4450 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası dolar ve Euro  karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi aştı.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20'nin altına gerilerken, şu dakikalarda yüzde 19.75 seviyesinde hareket ederken; 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 24.34 seviyelerinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.24 yükselişle 95.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de 1.1576 seviyelerinde...

"DOLAR 6 TL'NİN ALTINDA GERİLEYEBİLİR"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışı yapacağına yönelik beklentiler, ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen rahatlama dolar/TL'de aşağı hareketi destekliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Öte yandan İdlib konusunda geliştirilen diplomasi de sorunun diplomatik yollarla çözülebileceği algısını canlı tutuyor. Dolarda 6.45 TL seviyesi önemli destek. Bu seviyenin altında kalıcı olunması halinde 6 TL'nin altına hareket başlayabilir."

TAHRAN'DA TARİHİ İDLİB ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'da katıldığı 'Üçlü Zirve' sona erdi. Zirve'de konuşan Erdoğan, "Zirveden çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Suriye'nin siyasi birliği sağlanmalı" şeklinde konuştu.

ÜÇLÜ ZİRVE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN


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