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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Ekim dolar fiyatları )

18.10.2018 - 08:25 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda düşüş eğilimi sürüyor

Dolar fiyatlarında iyimser hava sürerken, kur şu dakikalarda 5.62 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.47 TL'de hareket ediyor.

Dolar kuru ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyi olacağı beklentisiyle iyimser seyrini sürdürürken, kur Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda en düşük 5.5762 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 09.40 itibarıyla 5.6276 TL'de hareket ederken, 6.4144 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4766 TL'de bulunuyor.

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Dolar kuru dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarından sonra 5.70 TL seviyelerinden 5.5363 TL'ye kadar gerilemişti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.12 yükselişle 95.47 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1489 seviyelerinde hareket ediyor.

POMPEO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD tarafının Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini açıkladı.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin araştırılması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu görevlendirmiş ve Pompeo dün Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2-2.25 hedef aralığına yükselttiği para politikası toplantının tutanaklarına göre, Fed'de her politika yapıcı eylül ayı faiz artırımına destek verdi ve Trump'ın faizlerin çok fazla artırılmasına yönelik görüşüne rağmen, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını belirtti.


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