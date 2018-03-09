Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 9 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru, dolarda küresel güçlenmeye paralel yükselirken, 3.82 seviyesinde hareket ediyor. Uzmanlar dolar kurunda 3.8350 seviyesinin kritik olduğunu belirtti. Piyasalar, dış gelişmeler ve ABD verileri izlenecek.

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşeceğine ilişkin haberlerle dolarda küresel değerlenmeye paralel dolar/TL de yükselirken, yurtdışı piyasalardaki gelişmelere paralel bir seyir bekleniyor.

Euro/doların tekrar yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte Euro/TL'deki yükseliş de terse dönerken, dün saat 17.22'de 4.7211/4.7229 seviyesinde olan euro/TL bu sabah saat 09.03'te 4.7066/4.7087 seviyesinde bulunuyor.

Dün saat 17.22'de 3.8090/3.8105 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.8280'e kadar yükseldikten sonra saat 0903'te 3.8215/3.8228 seviyesinde bulunuyor

Piyasalar bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Almanya sanayi üretimi, saat 1230'da İngiltere sanayi üretimi, saat 16.30'da ABD tarımdışı istihdam ve işsizlik verilerini izleyecek.

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TRUMP, KIM JONG İLE GÖRÜŞECEK

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayına kadar Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme davetini kabul etmekte istekli olduğunu göstermesinin ardından Kuzey Kore nükleer gerilimiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıkta ilerleme kaydedilmesi umutlarının artmasıyla yen karşısında yükseldi.

Güney Kore elçisi Washington'da, Trump'ın istekli olduğunu dile getirdiğini ve Kim'in nükleer silahların yok edilmesi konusunda taahhütte bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Trump'ın ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi ancak Kanada Meksika'ya muafiyet sağlamasının ardından piyasalara biraz olumlu hava yansıdı.

DOLAR 3.8350 TL SEVİYESİ KRİTİK

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, dolarda güçlenmeye paralel değer kaybeden TL'nin bugün ağırlıklı olarak küresel gelişmelere bağlı hareket edeceğini söyleyerek, "Gözler ABD istihdam verilerinde olacak. Veri son günlerde piyasalarda destek bulmaya başlayan Fed'den bu yıl dört defa faiz artırımı geleceğine yönelik beklentileri destekleyebilir. Dolar/TL'de 100 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 3.8157 seviyesi ilk destek, onu 3.8050 desteği izliyor. Direnç olarak ise 3.8285 ve 3.8350 seviyeleri önemli" dedi.

EURO/TL DÜN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL dün 4.74'ü aşarak tarihi zirveyi gördü.

ECB, gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.

Bu açıklama euro/doların 1.24 seviyesini aşmasına neden olsa da Draghi'nin toplantı sonrası açıklamalarında Avrupa'daki hızlı büyümeyi kabul ederek enflasyonun düşük kalmaya devam ettiğini ve artan korumacılığın bir risk olduğunu ifade etmesinin ardından euro geriledi. Euro dün yüzde 0.8 geriledikten sonra 1.2310 dolar ile yatay seyrediyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Hafta başında açıklanan enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan ve PPK kararı sonrası devam eden yükseliş dün Moody's kararı ile de sürdü.

Uslu, geçen haftaya göre yurt içi tahvil faizlerinde yaklaşık 40 baz puanlık yükselişe dikkat çekerek, "Dün yüzde 12.34 seviyesinden kapanan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, 15 Aralık'tan beri en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. 10 yıllık tahvilde yukarıda yüzde 12.50 seviyesinin kritik olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.24, valörde yüzde 12.35'e kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 12.34 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise dün yüzde 13.53 seviyesine kadar yükseldi. Tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.50, valörde son işlemde yüzde 13.50 seviyesindeydi.