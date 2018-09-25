Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 25 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 6.06 TL'yi görürken, Arjantin Merkez Bankası Başkanının istifa haberiyle yükselişe geçti. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.19 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 7.31 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kuru, dün gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle sert gerilerken, yeni güne 6.15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yaşanan iyimser havanın devam etmesiyle gün içerisinde 6.0686 TL'ye kadar gerilerken, Arjantin Merkez Bankası Başkanı Caputo'nun istifa haberinin gelişen piyasalara baskı yaratmasıyla yükselişe geçti. Dolar 6.2244 TL'ye kadar yükselirken, saat 17.20 itibarıyla 6.1947 TL'de işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 7.1378 TL'yi, en yüksek ise 7.3418 TL'yi gören Euro kuru ise şu dakikalarda 7.3155 TL'de hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.65 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.55 seviyelerinde...

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.23 düşüşle 93.62 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1790 seviyesinde hareket ediyor.

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TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi aşarken, gelişmekte olan para birimleri arasında cuma günü en çok değer kaybeden para birimi olan TL dün ise en çok değer kazanan oldu. Bu gelişmede bankacılık sektörüne ilişkin beklentiler belirleyici oldu.

Bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum tespit çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri dün yüzde 5'in üzerinde primliydi.