‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde Sonraki Haber › Draghi'den 'risk' açıklaması Draghi'den 'risk' açıklaması

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 25 Eylül dolar fiyatları )

25.09.2018 - 08:31 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda 'Arjantin' etkisi

Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 6.06 TL'yi görürken, Arjantin Merkez Bankası Başkanının istifa haberiyle yükselişe geçti. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.19 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 7.31 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kuru, dün gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle sert gerilerken, yeni güne 6.15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yaşanan iyimser havanın devam etmesiyle gün içerisinde 6.0686 TL'ye kadar gerilerken, Arjantin Merkez Bankası Başkanı Caputo'nun istifa haberinin gelişen piyasalara baskı yaratmasıyla yükselişe geçti. Dolar 6.2244 TL'ye kadar yükselirken, saat 17.20 itibarıyla 6.1947 TL'de işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 7.1378 TL'yi, en yüksek ise 7.3418 TL'yi gören Euro kuru ise şu dakikalarda 7.3155 TL'de hareket ediyor.

##$HABER_1449340$##

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.65 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.55 seviyelerinde...

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.23 düşüşle 93.62 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1790 seviyesinde hareket ediyor.

##$HABER_1449338$##

TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi aşarken, gelişmekte olan para birimleri arasında cuma günü en çok değer kaybeden para birimi olan TL dün ise en çok değer kazanan oldu. Bu gelişmede bankacılık sektörüne ilişkin beklentiler belirleyici oldu.

Bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum tespit çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri dün yüzde 5'in üzerinde primliydi.


‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde Sonraki Haber › Draghi'den 'risk' açıklaması Draghi'den 'risk' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.292 Değişim: -0,26% Hacim : 10.095 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.636 25.09.2018 Yüksek 100.181
Açılış: 100.097
6,1807 Değişim: 0,29%
Düşük 6,1490 26.09.2018 Yüksek 6,2009
Açılış: 6,16305
7,2765 Değişim: 0,28%
Düşük 7,2461 26.09.2018 Yüksek 7,3021
Açılış: 7,2559
238,65 Değişim: 0,25%
Düşük 237,53 26.09.2018 Yüksek 239,68
Açılış: 238,05
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.