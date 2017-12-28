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Dolar ne kadar? ( 28 Aralık dolar fiyatları )

28.12.2017 - 09:33 | Son Güncelleme : 28.12.2017 - 17:17

Dolar kuru, ABD büyükelçiliğinin randevu kısıtlamalarını kaldırdığı haberi ile 3.7724 seviyesine gerileyerek, 25 Ekim'den itibaren en düşük seviyeyi gördü. Euro/TL ise en düşük 4.5124 seviyesine geriledi.

Noel tatili ve yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalardaki işlem hacimleri düşük kalırken dolar/TL, ABD'den gelen haberle sert geriledi. Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 3.8249 seviyesini görürken; sonrasında sert gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Dolar kuru saat 17.10 itibarıyla 3.7793 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.5201 seviyesinde bulunuyor.

10 yıllık TL cinsi tahvil faizi 18 baz puan düşüşle 11,72'ye geriledi.

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KRİZ ÇÖZÜLDÜ

hurriyet.com.tr bugün ABD ile vize krizinin çözülmek üzere olduğunu, ABD Büyükelçiliği'nden açıklama beklendiğini duyurmuştu. Ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden beklenen o açıklama geldi. Açıklamada ABD büyükelçiliğinin randevu kısıtlamasını kaldırdığı belirtildi.

 


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