Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.01 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.93 TL'de bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, dolarda kalıcı bir geri çekilme için 5.97 TL seviyesinin altında yerleşik seyirler oluşturmasında fayda olduğunu düşündüğünü belirtti. Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan enflasyon verisinde...

Geçtiğimiz haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimser havanın sürmesiyle, dolar kurunda düşüş sürüyor. Dolar gün içerisinde en düşük 5.9334 TL'yi, en yüksek ise 6.0588 TL'yi görürken, saat 14.59 itibarıyla 6.0127 TL'de hareket ediyor. 6.8688 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise, şu dakikalarda 6.9339 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yeniden 95 seviyesinin üzerini görürken, yüzde 0.35 yükselişle 95.28 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1528 seviyesinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.35 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 26.18 seviyesinde hareket ediyor.

"KALICI GERİ ÇEKİLME İÇİN 5.97 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar kuru ağustos ayının son günlerinden eylül ayının son haftasına kadar 5.96 TL seviyesinin altına doğru hareketinde zayıf kaldı ve yukarı yönde özellikle 6.00 TL seviyesinin üzerindeki seyrini korudu. Eylül ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen 625 baz puanlık faiz artışı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) önlemlerin alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıklaması ve Cumhurbaşkanının ABD ile olan temasları, Türk varlıkları üzerindeki tansiyonu dindirdi ve dolar kurunun yeniden 6.00 TL seviyesinin altına doğru hareket etmesini destekledi" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD Doları pozitif seyrini koruyor ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı kuruyor. Dolayısıyla, TL’nin bu durumdan negatif nemalandığını gözlemliyoruz. Bugün için Fed Başkanı Powell konuşmasını izliyor olacağız. Ulusal Ekonomi İşletme Ekonomisi 60. yıllık toplantısı öncesinde bir konuşma yapacak. Konuşmasının içeriği, enflasyon ve istihdam olarak görülmekte, geçen haftaki Fed toplantısının ardından bugünkü konuşmasından kaynaklı olarak piyasalarda yeni bir trendin başlayabileceğini şu aşamada düşünmüyorum. Veri takvimi sakin olduğu için Powell merakla bekleniyor ancak etkisi fiyatlamalar üzerinde hissedilmeyebilir.

Türkiye’ye yönelik risk algısında bir yumuşama var ve Türkiye’nin 5 yıllık Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 388 puan seviyesinde. Bu rakam eylül ayında 575 seviyesine kadar tırmanmıştı ve CDS rakamının 388 puan seviyesine kadar gerilemesi şimdilik Türk varlıklarını olumlu etkiliyor."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Dolar kuru için 50 günlük HO denk gelen 5.97 TL seviyesi destek konumunda. Kur bu destek noktasının altına doğru bugün 5.91 TL'ye kadar geri çekilmesine karşın bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket etmeye başladı. Bugün düne göre biraz daha yukarı yönde istekli ancak bu isteğinin çok agresif olmadığını dolayısıyla 6.00 TL seviyesinin üzerinde çok fazla kalmasını beklemediğini söyleyebilirim. Zaman zaman bu ataklar oluşabilir ancak risk algısında ciddi bir bozulma olmadıkça bu yükselişinde zayıf kalması muhtemel. Kalıcı bir geri çekilme için 5.97 TL seviyesinin altında yerleşik seyirler oluşturmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre; ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi.

Piyasalarda yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günleri yapacağı açıklamalar ile ABD işgücü piyasası verileri izlenecek.