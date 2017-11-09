Dolar ne kadar? ( 9 Kasım dolar fiyatları )

Dolar kuru dün 3.9010 seviyesi ile yaklaşık 10 ayın zirvesini gördükten sonra, yeni günde 3.87 seviyesinde hareket ediyor. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "TL için ana bandı 3.83–3.89 olarak görmeye devam ediyoruz. 3.89 üzeri kalıcı hareketlerin adresinin ise 3.95 olması teknik olarak mümkün görünüyor" dedi.

Son dönemde özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine odaklanan piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bugün yapacağı görüşmeyi izliyor. Yıldırım, dün yaptığı açıklamada ABD ile Türkiye arasında ciddi sorunlar bulunduğunu ve bunları geride bırakmayı amaçladıklarını söyleyerek, iki ülke arasındaki vize rejiminin de zaman içerisinde tamamen normale döneceğini belirtti.

Dün gün içerisinde oldukça hareketli bir seyir izleyen dolar/TL, yeni güne 3.8690/3.8710 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.31 itibarıyla 3.8787 seviyesinde, euro/TL ise 4.5059 seviyesinde hareket etti. Euro/dolar ise 1.1606 seviyesinde bulunuyor.

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DOLARDA 3.89 SEVİYESİ KRİTİK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, bu sabahki notunda küresel bazda dolar ve ABD tahvil faizleri üzerinde, ABD'de vergi reformunun yasalaşması konusundaki endişeler nedeniyle oluşan aşağı yönlü baskının devam ettiğini söyleyerek, "Dün TL swap faizlerinde yaşanan hareketlilik sonrasında kurda volatilite arttı. Kurdaki bu hareketin kalıcı olmadığını ve TL'nin yeniden kayıplarını azalttığını gözlemliyoruz. Buna karşın teknik eğilim de dün ile benzerlik göstermeye devam etmektedir" dedi.

Erkan, "Türk tahvilleri de enflasyon görünümüne ilişkin endişeler nedeniyle değer kaybetmekte. Bugün piyasaların gözü Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinde olacak. TL için ana bandı 3.83–3.89 olarak görmeye devam ediyoruz. 3.89 üzeri kalıcı hareketlerin adresinin ise 3.95 olması teknik olarak mümkün görünüyor" dedi.

Analistler dün swap piyasasındaki TL faizlerin 2008'den bu yana ilk kez yüzde 14'e yükseldiğini söyledi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında da faizlerde baskı sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta son işlemde yüzde 12.25, valörde son işlemde ise yüzde 12.33 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise spot kapanışta son işlemde yüzde 13.62, valörde son işlemde ise yüzde 13.62 seviyesindeydi.