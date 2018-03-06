Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Mart dolar fiyatları )

Enflasyon verisi öncesi 3.8159 seviyesinde hareket eden dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası kademeli olarak yükselerek 3.8291 seviyesini gördü. Euro/TL, 4.70 seviyesinde hareket ediyor.

Geçen hafta yurtdışında risk algısının bozulmasıyla yükselen dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası yükselişe geçti. Dolar kuru enflasyon verisi öncesi 3.8159 seviyesinde hareket ederken, veri sonrası en yüksek 3.8291 seviyesine kadar yükseldi. Dolar kuru saat 16.55 itibarıyla 3.8180 seviyesinde hareket ederken, Euro/TL aynı dakikalarda 4.7018 seviyesinde bulunuyordu. Euro/dolar ise, 1.2280 seviyelerinde...

ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin çelik gibi bazı ürünler için ithalat vergisi getirmesinin küresel bir ticaret savaşını tetikleyebileceği endişeleri geçen hafta dolar/TL'de yukarı yönlü bir seyre neden oldu.

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BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurtdışında ise saat 11.55'te Almanya hizmetler PMI, saat 12.00'de Euro bölgesi hizmetler PMI, saat 13.00'te Euro bölgesi perakende satışlar, saat 18.00'de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

Bu haftanın bir diğer önemli gündemi ise Çarşamba günkü PPK toplantısı olacak.

İTALYA SEÇİMLERİ TAKİP EDİLİYOR

Euro, İtalya'daki genel seçimlerde ortak para birimi karşıtı siyasi partinin beklenenden daha fazla destek aldığına ve hiçbir siyasi parti grubunun parlamentoda çoğunluk oluşturamadığına işaret eden ilk sonuçların ardından kaydettiği kayıpları kısmen telafi etmesine karşılık kırılgan seyrediyor.

Almanya'da Sosyal Demokratların Merkel'in muhafazakarlarıyla koalisyona güçlü destek vermesi ise euroyu destekliyor.

Geçen hafta Perşembe günü 1.21454 dolara kadar gerileyerek yedi haftanın dip seviyesini gören euro, bugün 1.2333 dolar ile Cuma günü ABD piyasaları kapanış seviyesinin biraz üzerinde bulunuyor.

Dolar ise ABD'nin geçen hafta açıkladığı ithal çelik ve aluminyuma gümrük vergisi kararının ardından ABD'nin ticaret ortaklarından misilleme gelebileceği endişesiyle baskı altında bulunuyor.

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