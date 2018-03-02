Dolar kuru yönünü yukarı çevirdi!

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararının ardından dolar kuru küresel piyasalarda 6 haftanın zirvesinden dönerken, dolar kuru 3.82 TL seviyesinin üzerini gördü. Euro kuru ise 4.70 TL seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Piyasalar küresel ticaret savaşı endişelerini izliyor.

ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleri ve jeopolitik gelişmelerle dolar/TL'de 3.82 seviyesinin üzerindeki seyir sürerken piyasalarda küresel ticaret savaşı endişeleri izleniyor.

Dolar/TL dün akşam 18.00'da işlem gördüğü 3.82 civarından sınırlı bir düşüşle güne 3.8070/3.8095 seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.8249 seviyesini görürken, saat 16.58 itibarıyla 3.8187 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL, 4.7118 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda 4.7009 TL'de hareket ediyor. Euro/dolar ise 1.2310 seviyelerinde...

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DOLAR 3.80-3.82 ARALIĞINDA DALGALANABİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Haftanın son işlem gününde, ABD Başkanı D. Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerini konuşuyoruz. Trump, ithal çelik için yüzde 25 ve ithal alüminyuma ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine karar verildiğini açıkladı. Bu hafta, Fed Başkanı Powell’ın yaratmış olduğu Dolar pozitif hava, Trump’ın vergi konusundaki talebiyle dağıldığını görüyoruz. Piyasalarda, ticaret savaşları korkusunun gündeme gelmesiyle Cuma günü doların pek olumlu bir tablo sergileyemeyecek gibi duruyor" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Şubat ayında, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik fon girişleri, ocak ayına kıyasla oldukça zayıftı. Bu durum, gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD doları karşısında güçsüz bir tabloyla şubat ayını geride bırakmasına neden olurken, mart ayına da çok güçlü başlayamadılar. ABD dolarındaki volatilitenin sürüyor olması, gelişmekte olan ülke piyasalarını da rahatsız ediyor. Dolayısıyla, dolar/TL kuru üzerindeki baskının sürmesi dolar/TL’nin 3.8080 bölgesi ve üzerine doğru tepki verme iştahının korunmasına neden oluyor.

Veri takvimi açısından bugün sakin bir gün dolayısıyla veri bazlı hareketler piyasalar üzerinde beklenmeyebilir. Dolar/TL kuru için 100 günlük hareketli ortalama 3.82 seviyesine denk geliyor ve bu noktayı direnç olarak izliyoruz. Kur bu direnç noktasını aşmakta zorlandığı müddetçe 3.80-3.82 aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Geri çekilmeler için çok güçlü bir tepki beklenmeyebilir. Özellikle, TL varlıklar üzerindeki baskı sürmeye devam ederse, kur en fazla düşüşünde 3.78-3.8080 aralığını deneyebilir."

TRUMP'TAN 'ÇELİK' HAMLE

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

ABD yönetimi kararın çelik sanayini korumak için alındığını belirtirken, karara karşı çıkanlar gümrük vergisinin istihdamı artırmakta başarısız olacağını ve Çin ile ticari gerilimi tırmandıracağını belirtiyorlar.

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Yatırımcıların küresel ticaret savaşı endişesine kapılmalarıyla başta Wall Street olmak üzere küresel borsalarda sert düşüşler düşüşü sürdürdü.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci'ye göre; bu gelişme Türkiye'nin ABD'ye yıllık 1 milyar doların üzerindeki ihracatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bırakabilir.

DOLAR SERT GERİLEDİ

Bu gelişmenin ardından küresel piyasalarda dolar altı haftanın zirvesinden sert şekilde geriledi. Doların değer kaybı nedeniyle endişelerin TL gibi gelişmekte olan para birimlerindeki ilk etkisi oldukça zayıf yaşandı hatta neredeyse yaşanmadı.

Dolar endeksi yüzde 0.15 düşüşle 90.185'e geriledi. Endeks dün Trump'ın gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından 19 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 90.932'den yönünü aşağı çevirdi.

Trump'ın açıklamasından önce dolar yeni Fed başkanı Jerome Powell'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının faizlerin bu yıl dört kez artırılacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle Şubat ortasında gördüğü üç yılın dip seviyesinden toparlanmıştı.

PETROL FİYATLARI

Dünya ticaret savaşları endişeleri sürerken piyasalarda bir diğer taraftan ise emtia fiyatlarındaki sert düşüşler de takip ediliyor.

Dün Türkiye hariç neredeyse tamamı emtia ihracatçısı olan gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sert değer kaybetti. Brent ham petrol vadeli fiyatı dün yüzde 2'ye yakın geriledi.

TL de gelişmekte olan ülke sepetinde yer alması nedeniyle dün dolar karşısında dün değer kaybetti ancak Rusya ve Güney Afrika gibi emtia ihracatçısı gelişmekte olan ülke para birimlerindeki dün yaşanan yüzde 1.2 kayıpla kıyasla TL'de dün yaşanan kayıp yüzde 0.3 ile sınırlı kaldı. Bu gelişme Türkiye'nin emtia ithalatı yapan bir ülke olması nedeniyle gerçekleşti. Bankacılar küresel ticaret gelişmelerinin yanı sıra petrol fiyatlarının da önümüzdeki dönemde yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.