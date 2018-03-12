Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru, yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken, gün içerisinde yönünü yukarı çevirerek 3.8444 seviyesini gördü. Dolar kuru böylelikle 1 ayın zirvesine ulaşmış oldu. Euro kuru ise 4.72 seviyesinde hareket ediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bugün dolar karşısında genel olarak değer kaybı gözlenirken jeopolitik gelişmeleri de izleyen dolar/TL, 9 Şubat'tan beri en yüksek seviyeye ulaşarak bir ayın zirvesini gördü.

Yeni haftaya yatay bir seyirle 3.81 seviyesinden başlayan dolar/TL, yönünü tekrar yukarı çevirdi. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.8444 seviyesini görürken, saat 15.23 itibarıyla 3.8421 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL aynı dakikalarda 4.7242 seviyesinde hareket etti.

Euro/dolar 1.2292 seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi yüzde 0,33 oranında değer kaybıyla 89,88 seviyesindeydi.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

DOLARDA TREND DEĞİŞTİ Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ; Sabah saatlerinden bu yana, Dolar endeksinin 90.00 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği, gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor. Dolayısıyla, bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinde TL, Rus Rublesi, Polonya Zlotisi’nin kaybı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha fazla. Bu durumda, dolar/TL ve Euro/TL kurlarının yukarı yönde tepki vermesine neden oluyor. Piyasalara baktığımızda, önemli bir gündemin bulunmaması, günün geri kalanında veri bazlı hareketlerin oluşmamasını destekleyecektir. Ancak, veriden ziyade piyasalarda dolar lehine hareketler izleniyor. Global hisse senetlerindeki risk iştahının toparlanması, ABD Başkanı Trump nedeniyle “ticaret savaşları” endişesinin şimdilik azalması ve ABD istihdam raporunun piyasaları olumlu etkilemesi, Dolar açısından iyimser bir tablo yaratıyor. Gelecek hafta 21 Mart günü Fed toplantısının son 10 günlük dilimindeyiz ve piyasalar bu toplantıdan bir faiz artırımı bekliyor. Beklentiler önceden satın alınsa bile bu hafta içerisinde de dolar üzerinde pozitif bir hava yaratabilir. Dolayısıyla, hafta genelinde iç piyasada olağanüstü bir durum olmadıkça dış piyasada ABD dolarını izlemeye devam edeceğiz.

Dolar/TL kuru, 3.84 seviyesinin üzerinde tepki veriyor ancak trendin değiştiğini söylemek zor olabilir. Kur için 3.84 üzerindeki seyri 3.8530 / 3.8625 seviyelerine doğru hareketini destekleyecektir. Dolayısıyla, kur 3.84 üzeri kalamadıkça yukarı yönde eğiliminin zayıf kalmasını bekleyebiliriz. Son birkaç saattir sert hareketler olduğu için ilerleyen saatlerde kurda gevşeme hareketinin gelebileceğini de unutmamak gerek. Geri çekilmelerde, 3.8240 / 3.8155 bölgeleri destek noktalarıdır. Ortam, kurun geri çekilmesini sınırlı bırakabileceği için bir süre 3.8080 ara destek noktasının altına doğru tepkiler beklemeyebiliriz.

Meksa Yatırım Stratejist'i Zeynel Balcı doları teknik açıdan şöyle değerlendirdi:

HAREKETLİ BİR HAFTA GEÇTİ

Piyasalarda geçen hafta veri akışının oldukça yoğundu. Hafta başında Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklanırken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu bir kademe daha düşürdü. Bu gelişmeler dolar/TL'de dalgalanmaya, tahvil faizlerin de ise yükselişe neden oldu.

Yurtdışında ise ABD'de ticaret savaşlarına yönelik endişeler, Kuzey ve Güney Kore'nin 10 yıldan uzun bir sürenin ardından tekrar görüşecek olması ve ABD ile Kuzey Kore liderlerinin Mayıs ayında görüşme ihtimali küresel olarak piyasaları dalgalandırdı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Hafta başında açıklanan enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan ve PPK kararı sonrası devam eden yükseliş dün Moody's kararı ile de sürerken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseliş kaydetti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.34, valörde saat 1717'de son işlemde yüzde 12.37 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.53 seviyesindeydi.