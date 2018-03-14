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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? ( 14 Mart dolar fiyatları )

14.03.2018 - 08:24 | Son Güncelleme :

Gün içerisinde 3.85 seviyesine gerileyen dolar kuru yeniden yönünü yukarı çevirdi. Euro kuru ise 4.80 sınırında işlem görüyor.

Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri kur ve faizde baskı yaratıyor.

Gün içerisinde Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı hafiflerken, ABD verileri sonrası yeniden kayıp derinleşti. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.8841 seviyesini, en düşük 3.8564 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 16.43 itibarıyla 3.8835 seviyesinde hareket ediyor.

Tarihi rekorunu 4.8046 TL seviyesine taşıyan Euro/TL, aynı dakikalarda 4.8010 seviyesinde... Sterlin/TL ise 5.4264 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 5.4257 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ABD tahvil getirilerindeki düşüşe paralel olarak altı günün en düşük seviyesi olan 89.565'ten işlem görüyor.

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DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Meksa Yatırım Pazarlama Müdürü ve Stratejist Murat Tufan, "Dolar geçtiğimiz hafta Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn'un istifa etmesi ile gerilemişti. Bu hafta da dolar açısından oldukça kritik gelişmeler yaşandı. Dün öncelikle ABD TÜFE şubat ayında beklentilere paralel olarak yüzde 2,2 artış kaydetmiş oldu. Veri sonrası dolar bir miktar gerilemiş ve kurda 3,85 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşansa dahi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ani bir şekilde görevden alınması ile TL değer kayıplarını artırmış oldu. Haberlerin etkisi TL varlıklarında değer kaybettirmiş olsa da TL yeni güne dolar karşısında hafif primli başladı. 3,85 üzerinde kalıcı fiyatlamaların devamı durumunda 3,8750-3,90 bandı teknik olarak gündeme gelebilir. ABD'nin korumacı politikalara yönelik söylemleri dolar endeksi orta vadede baskılamaya devam edebilir."

Tufan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Türk Lirası'da önümüzdeki dönemde zayıflama eğiliminde olan dolardan yeniden destek bulabilir. Böyle bir senaryoda kurda 3,8450 -3,80 koridoru ana destek bölgesi olabilir. ABD cephesinden gelen açıklamalar ve veriler TL gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine değer kaybettirdi. Yatırımcılar altın, Euro vb. güvenli limanlara yönelmesi ile Euro TL karşısında 4,80 seviyesi üzerine tırmandı. Güçlü Euro performansı yılbaşından bugüne devam ediyor. TL karşısında yıl başından bugüne yaklaşık yüzde 6 değer kazanan Euro'da yükselişlerin devamında 4,80 -4,85 bandı takip edilebilir. Ancak bu seviyelerin hemen geçilmesi ve kalıcı olmasının zor olduğunu düşünüyorum. Kar satışların devam etmesi durumunda 4,75-4,7350 destekleri hedeflenebilir."

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FAİZLER SERT YÜKSELDİ

Tahvil piyasasında yaşanan yükseliş eğilimi ile 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri yükseliş dün bir ara 90 baz puana yaklaştı. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK ve Moody's kararları sonrasında da devam etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseldikten sonra Pazartesi günü 25 baz puan yükseldi. Dün ise yükseliş 15 baz puana ulaştıktan sonra Hazine ihalesine gelen nispeten yüksek talep ve ABD tahvil faizlerinin de gerilemesinin de etkisiyle dünkü kayıplar telafi edildi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 12.75 seviyesine kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 12.70 seviyesinden valörde son işlem saat yüzde 12.59 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 13.73 seviyesindeydi.

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