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Dolar ne kadar? ( 2 Ocak 2018 dolar fiyatları )

02.01.2018 - 09:09 | Son Güncelleme : 02.01.2018 - 09:46

Dolar fiyatları yeni yılın ilk işlem gününe 3.78 seviyesinde başlarken, Euro fiyatları 4.54 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar enflasyom verisini takip edecek.

Dolar/TL ABD ile vize sorunun çözülmesinin yarattığı iyimserlikle 3.78 civarında yıla başlarken hacimlerin de Noel ve yeni yıl tatillerinin sona ermesiyle birlikte yeniden artışa geçmesi bekleniyor.

Haftanın ilk işlem gününe 3.78 seviyesinde başlayan dolar/TL; saat 9.20 itibarıyla 3.7797 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise 4.5467 seviyesindeydi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolardaki zayıf seyir TL'de iyimser bir hava yaratmış durumda. Bu havayı ABD vize işlemlerinin yeniden başlaması destekliyor. Bu hafta ABD istihdam verileri, Aralık ayı enflasyonu ve ABD'deki davanın sonucu yakından izlenecek. Bu gelişmeler piyasalarda yön belirleyici olabilir" dedi.

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PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

 

İmalat Sanayi PMI açıklanacak (10.00)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017 öncü dış ticaret verilerini açıklayacak (11.00)

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.67 olurken, valörde son işlem yüzde 11.72 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 oldu.


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