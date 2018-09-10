Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 10 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.48 TL'de, Euro fiyatları ise 7.48 TL'de hareket ediyor. Piyasalar, 2018 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini bekliyor.

Geçtiğimiz haftayı 6.40 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya 6.46 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 6.3894 TL'yi gören dolar kuru, saat 09.47 itibarıyla 6.4854 TL'de hareket ediyor. 7.3794 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 7.4868 TL'de bulunuyor. Piyasalar gözünü, bugün saat 10.00'da açıklanacak olan 2018 yılı ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ve Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki faiz toplantısına çevirdi.

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Ekonomistlerin, ikinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 5.2 olarak açıklanırken; 2018 sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.5 oldu.