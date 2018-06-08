Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 8 Haziran dolar fiyatları )

Güne 4.49 TL'den başlayan dolar kuru, 4.54 TL'nin üzerini görürken şu dakikalarda 4.52 TL'den işlem görüyor. Euro kuru ise 5.32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı yaparak, 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda son dönemde bozulan güven algısını ve kredibilitesini önemli ölçüde artırırken; dolar güne 4.49 TL'den başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.5420 TL'yi görürken, saat 11.39 itibarıyla itibarıyla 4.5282 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.96 TL seviyelerinde...

Bankacılar, TL'deki iyimser trendin bugün de sürebileceğini, küresel gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası, TL dün dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kazanmıştı.

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Bir bankanın döviz masası müdürü, "TCMB son dönemde attığı adımlarla para politikasına ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu. Bunun etkisini piyasalarda da gördük. Özellikle 10 yıllık tahvil getirilerinin faiz kararıyla 30 baz puan düşmesi uzun vadede adımın değerini ortaya koyuyor. Para politikası açısından güven tesis edildi" dedi ve ekledi:

"Bunun ötesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının kararı bu iyimserliği azaltıyor. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik de oldukça kuvvetli değer kayıpları gördük. Yunanistan ile yaşanan süreci de piyasalar AB ile ilişkiler kapsamında takip edecek. Ancak görünen o ki, TCMB kararının ardından piyasalardaki en önemli belirleyici seçim gündemi olacak"

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda dolar ABD hazine tahvil getirilerinin sert şekilde düşmesiyle başlıca para birimleri karşısında üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken; Euro, ECB'nin ekonomiye verilen destek programını sona erdirebileceği beklentileriyle toparlanmasını sürdürüyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0.3 geriledikten sonra bugün hafif değişim göstererek 93.54 seviyesinde bulunuyor. Endeks bu hafta yüzde 0.75 geriledi ve dün 17 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 93.21'ü gördü.

Euronun İtalya'daki siyasi endişeler ve ECB'nin 14 Haziran'daki politika toplantısında devasa tahvil alım programını sona erdirmeye başlayabileceğine dair sinyal verebileceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle 10 ayın dip seviyesinden toparlanmasıyla dolar bu hafta baskı altında kaldı.

Euro bu hafta yüzde 1'den fazla yükselirken, Şubat ortasından bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Fed'in 12-13 Haziran tarihlerinde yapacağı politika toplantısında faiz oranlarını bu yıl ikinci kez artırması bekleniyor. Dikkatler Fed'in 2018'de toplam dört kez faiz artırma sinyali verip vermeyeceğine çevrili.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.26 valörde son işlem yüzde 15.01 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.14 oldu. Valörde son işlem yüzde 18.37 secviyesinde gerçekleşti.