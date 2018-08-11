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Dolar ne kadar? ( 11 Ağustos dolar fiyatları )

11.08.2018 - 12:18
Dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar fiyatları sabah saatlerine 6,41 ile başladı. ABD Başkanı Trump'un yaptığı açıklamaların ardından dün 6,80 seviyesini gören dolar, piyasaların kapanmasının ardından 6,41 seviyelerinde hareket etmeye başladı.

Dün 6.80'i gören dolar, piyasaların dün akşam saatlerinde kapanmasının ardından sabah saatlerine 6.41 seviyelerinde başladı.

Dolar, cuma günü yaşanan dalgalanmayla birlikte aynı gün 6.80 seviyelerini gördü. Mesai saatinin bitmesiyle birlikte 6.40-6.45 seviyelerinde seyreden dolar fiyatları, cumartesi gününe 6.41 ile başladı. ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte artış yönünde hareket eden dolar fiyatları, bugün sabah saatlerinde 6,41 seviyelerinde devam ediyor.

DOLARDAKİ ARTIŞ DÜNYA BASININA BÖYLE YANSIDI

Türkiye ve ABD arasında yaşanan politik anlaşmazlık sonucu döviz fiyatlarındaki ani yükselişi dünya basını manşetlerine taşıdı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz dünya basınında gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. İki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginlik ise dünya basınında geniş yer aldı.

“Tüm karışıklıklara rağmen Türkiye dünyanın en gelişen ülkelerinden biri”
Katar merkezli yayın kuruluşu Aljazeera haber kanalı, ABD-Türkiye arasında yükselen ekonomik gerginliği, “Erdoğan, Türkiye ekonomisinin Trump’ın vergi saldırısı altında olduğunu söyledi” başlığı ile verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve Türk ekonomisinin içerisinde olduğu savaşı yeneceği yönündeki telkinlere geniş yer veren Aljazeera, “Hükümetin açıkladığı verilere göre, Türkiye geçen 7.4 ekonomik büyüme ile geçen sene dünyanın en çok gelişen ülkelerinden biri oldu” ibaresine yer verdi.

“Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor”
Merkezi Rusya’da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200’e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü” başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, “Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli” ifadelerini kullandı.

“İngiliz tatilcilerin yeni gözdesi Türkiye”
İngiliz menşeli The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngiliz tatilcilerin tatil için Türkiye’yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi.

“ Türk lirasında rekor değer kaybı”
Birleşik Krallık'ta kraliyet beratı altında ve devletin parasal desteğiyle yayın yapan BBC, ABD - Türkiye krizini, “Türk lirasında rekor değer kaybı” başlığı ile verdi. Türkiye’nin beş yıl önce yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten BBC, TL’nin son durumu hakkında yabancı yatırımcıların artık bölgeye eskisi kadar olumlu yaklaşmadığını ileri sürdü.


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